Die Ukraine nimmt nach eigenen Angaben bei ihren Drohnenangriffen Infrastruktur in Russland ins Visier, die für die Invasionstruppen von Bedeutung ist. Dabei hat sie in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf wichtige Energieanlagen in Russland verstärkt. Russische Truppen waren am 24. Februar 2022 in die benachbarte Ex-Sowjetrepublik einmarschiert. Trotz zuletzt intensivierter Bemühungen um einen Frieden gehen die Kämpfe entlang der rund 2000 Kilometer langen Front unvermindert weiter. Dabei überzieht das russische Militär die Ukraine immer wieder mit Drohnen- und Raketenangriffen und schreitet in einigen Gebieten stetig voran. Am Sonntag meldete das Verteidigungsministerium die Einnahme der Siedlung Filija in der Region Dnipropetrowsk.