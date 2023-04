Die Regierung zahlte im März 486,8 Millionen Dollar für die Bedienung ihrer Auslandsschulden. Diese Zahlungen sind notwendig, um eine Staatspleite zu vermeiden. Der Betrag enthielt 409,3 Millionen Dollar an Zinszahlungen in harter Währung, so die Zentralbank. Ausserdem zahlte die Ukraine 638,6 Millionen Dollar an den Internationalen Währungsfonds (IWF).