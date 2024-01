Das Aussenministerium in Bern hält sich jedoch bedeckt. «Wir kommentieren diese Berichte nicht», sagte ein Sprecher am Dienstag. Das WEF beginnt am kommenden Montag (15. Januar). Fest steht bislang, dass einen Tag vor dem Beginn, am Sonntag, das 4. sogenannte Friedensformel-Treffen zur Ukraine in Davos stattfindet. Dazu haben sich bei den vorherigen Treffen Sicherheitsberater aus einigen Dutzend Ländern getroffen, um über die Zukunft der Ukraine zu beraten.