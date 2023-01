Diese kurzlaufenden Optionen bringen drei Vorteile gegenüber dem Handel mit langlaufenden Optionen oder der Spekulation mit Futures-Kontrakten. Erstens ist aufgrund der hohen Liquidität die Geld-/Brief-Differenz sehr gering. Dies erhöht die Gewinnchancen. Zweitens fallen weder für Anleger noch Market Maker (Grosse Marktteilnehmer, die mit grossen Handelsvolumen Liquidität zur Verfügung stellen) Kommissionen oder andere üppige Gebühren über Nacht an. Das hält die Prämien tief. Last but not least gibt es bei diesen Optionen keinen Stop-Loss, der im Tagesverlauf bei hohen Schwankungen die Gewinnchance bei einer unerwarteten Gegenbewegung zunichte macht. Im Falle eines Kaufes oder Verkaufs einer solchen Option ist es am Verfall entsprechend zu 100 Prozent top oder flop.