Die Universität Freiburg (Unifr) spürt die Kürzungen vonseiten Bund, Kanton und Nationalfonds ebenfalls: Im vergangenen Jahr beliefen sich die Beiträge des Nationalfonds dort auf rund 35 Millionen Franken - was einem Anteil von rund elf Prozent des Budgets der Universität entsprach. Der Kanton kürzt das Budget der Uni zudem vom 13,45 Millionen Franken bis 2027. Jede Fakultät muss daher ab 2027 insgesamt 750'000 Franken zu den Einsparungen beitragen.