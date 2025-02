Die Verbindungen zwischen den beiden Familien sind vielfältig und reichen viele Jahre zurück. Trump und Arnault lernten sich in jungen Jahren kennen, als sie noch beide aufstrebende Immobilienentwickler in New York waren. Nun ist Alexandre Arnault, der zweitälteste Sohn, mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner befreundet. Und Ivanka Trump ist eine Freundin von Arnaults Tochter Delphine. Weiter bestehen diverse unternehmerische Verbindungen zwischen den Familien. Beispielsweise ist der LVMH-Konzern in den Räumlichkeiten der Trump Organization in Manhattan eingemietet.