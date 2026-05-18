Die Aktien der Kaufhauskette Macy's und der Fluggesellschaft Delta Air Lines legten am Montag um 5,6 und 2,5 Prozent zu, während die Papiere des Krankenversicherers UnitedHealth um drei Prozent nachgaben. Die am Freitag nach Börsenschluss bekanntgegebenen Umschichtungen im ersten Quartal hängen mit der Beförderung von Greg Abel zum Nachfolger des Starinvestors Warren Buffett als Vorstandschef von Berkshire zusammen.
Berkshire meldete eine neue Beteiligung an Delta im Wert von 2,65 Milliarden Dollar und einen kleineren Anteil an Macy's. Gleichzeitig trennte sich das Unternehmen von seiner gesamten Position bei UnitedHealth und verkaufte auch Anteile an Visa, Mastercard und Amazon.
Besondere Aufmerksamkeit erregte der Wiedereinstieg bei Delta. Zu Beginn der Corona-Pandemie im April 2020 hatte Berkshire seine Beteiligungen an den grossen US-Fluggesellschaften verkauft.
Buffett erklärte damals mit Blick auf die Luftfahrtbranche: «Die Welt hat sich verändert.»
(Reuters)