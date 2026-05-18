Die Aktien der Kaufhauskette Macy's ⁠und der Fluggesellschaft Delta Air Lines legten am Montag ‌um 5,6 und 2,5 ‌Prozent zu, während die Papiere ​des Krankenversicherers UnitedHealth um drei Prozent nachgaben. Die am Freitag nach Börsenschluss bekanntgegebenen Umschichtungen im ersten Quartal hängen mit der Beförderung von Greg ‌Abel zum Nachfolger des Starinvestors Warren Buffett als Vorstandschef von Berkshire zusammen.