Konsultationsverfahren eingeleitet

Das Konsultationsverfahren sei eingeleitet. Nach dessen Abschluss voraussichtlich im Februar oder März werde über die Zahl der Kündigungen entschieden. Für die Betroffenen werde der bestehende Sozialplan angewendet. Neben finanzieller Unterstützung erhielten sie auch Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Job.