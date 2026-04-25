Die AfD hat in einer Umfrage mit ‌28 ⁠Prozent einen neuen Höchstwert ⁠erreicht und ihren Vorsprung vor der Union ‌ausgebaut. Im wöchentlichen «Sonntagstrend» ‌des Meinungsforschungsinstituts ​Insa für die «Bild am Sonntag» legte die Partei im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt ‌zu, wie das Blatt am Samstag vorab berichtete.