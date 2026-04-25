Die AfD hat in einer Umfrage mit 28 Prozent einen neuen Höchstwert erreicht und ihren Vorsprung vor der Union ausgebaut. Im wöchentlichen «Sonntagstrend» des Meinungsforschungsinstituts Insa für die «Bild am Sonntag» legte die Partei im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt zu, wie das Blatt am Samstag vorab berichtete.
Die CDU/CSU kommt demnach unverändert auf 24 Prozent. Die SPD verharrt bei 14 Prozent, während die Grünen einen Prozentpunkt einbüssen und auf zwölf Prozent abrutschen. Die Linke bleibt bei elf Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die FDP würden mit jeweils drei Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen.
(Reuters)