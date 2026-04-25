Die AfD hat in einer Umfrage mit ‌28 ⁠Prozent einen neuen Höchstwert ⁠erreicht und ihren Vorsprung vor der Union ‌ausgebaut. Im wöchentlichen «Sonntagstrend» ‌des Meinungsforschungsinstituts ​Insa für die «Bild am Sonntag» legte die Partei im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt ‌zu, wie das Blatt am Samstag vorab berichtete.

Die CDU/CSU kommt demnach ​unverändert auf 24 Prozent. ​Die SPD verharrt ​bei 14 Prozent, während die ‌Grünen einen Prozentpunkt einbüssen und auf zwölf Prozent abrutschen. Die Linke bleibt ​bei ​elf Prozent. ⁠Das Bündnis Sahra ​Wagenknecht (BSW) und die ⁠FDP würden mit jeweils ‌drei Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen.

(Reuters)