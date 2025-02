Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat am Samstagabend E-Mails an Bundesbedienstete geschickt. Darin werden sie aufgefordert, bis Montagabend ihre Arbeitsergebnisse der vergangenen Woche aufzulisten. Andernfalls riskierten sie ihren Arbeitsplatz, heisst es in den Schreiben. Die von Reuters eingesehene E-Mail fordert die Beschäftigten auf, in fünf Stichpunkten zusammenzufassen, «was Sie vergangene Woche bei der Arbeit erreicht haben». Dabei sollen sie auch ihre Vorgesetzten in Kopie setzen.