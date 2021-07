Doch auch Immobilien (9 Prozent), Edelmetalle (5 Prozent), oder ein Einkauf in die Pensionskasse (4 Prozent) sind in den Augen der cash-Leser keine zu präferierenden Vorsorgemöglichkeiten für junge Leute. Mit grossem Abstand auf Platz zwei liegt das Sparen in die Säule 3a, welches von 24 Prozent der Befragten empfohlen wird. In die sogenannte Dritte Säule des Vorsorgesystems können Schweizerinnen und Schweizer privat für den Lebensabend sparen und individuell wählen, zu welchem Anteil das Geld in Aktien, Edelmetalle oder andere Anlageformen investiert werden soll.

Doch mit noch grösserem Abstand auf dem ersten Platz thronen reine Finanzmarktanlagen wie Aktien oder ETF. 44 Prozent der Befragten gaben dies als präferierte Anlageform für Schweizerinnen und Schweizer zwischen 18 und 40 Jahren an. Historisch gesehen liegen die cash-Leserinnen und -Leser damit völlig richtig. Junge Menschen haben einen längeren Anlagehorizont und können auch längere Phasen sinkender Kurse besser "aussitzen".

An Schweizer Börse winken durchschnittlich knapp 8 Prozent Rendite pro Jahr

Der durchschnittliche jährliche (annualisierte) Wertzuwachs einer Anlage am Schweizer Aktienmarkt lag im Zeitraum von Anfang 1926 bis Ende 2020 bei etwa 7,8 Prozent, wie der Vermögensverwalter Pictet ausgerechnet hat. Auf dem US-Markt liegt die durchschnittliche Rendite gar bei 10 bis 11 Prozent. Historisch hat sich gezeigt: Egal, wie "blöd" der Einstiegspunkt für Anleger für einen "All in" in den Aktienmarkt war, in der Geschichte wurden Verluste an der Börse spätestens nach 13 Jahren immer wieder aufgeholt - vorausgesetzt, man war breit investiert.

Langfristig betrachtet spricht rational gesehen also nichts dagegen, voll in Aktien investiert zu sein. Genau das scheint den Leserinnen und Leser von cash.ch bewusst zu sein. Es hilft, sich als Anleger vor Augen zu führen, welche Chancen eine langfristige Anlage in Aktien bietet – vorausgesetzt, man behält die Nerven und bleibt drin. So ist es absolut kein Hexenwerk, mit einem Betrag von 600 Franken pro Monat in 30 Jahren seine erste Million Franken mit Aktien angespart zu haben - eine durchschnittliche Rendite von 8 Prozent pro Jahr angenommen. Wie das funktionieren kann, lesen Sie in diesem früheren cash-Artikel.