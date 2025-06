Das Team um David Kostin erwartet, dass US-Haushalte in diesem Jahr direkt Aktien im Wert von 425 Milliarden Dollar kaufen werden. Damit sind sie nach Unternehmen (675 Milliarden Dollar) die zweitgrösste Nachfragergruppe am Markt. «Der TINA-Trade lebt in den US-Rentenkonten weiter», schrieb Kostin in einer Mitteilung. TINA steht für «There Is No Alternative» und meint, dass es mangels Alternativen weiterhin kaum Ausweichmöglichkeiten zu Aktien gibt.