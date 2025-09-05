Fast 60 Prozent der Ökonomen - 40 von 69 - sagten zudem voraus, dass die EZB ihren Leitzins in diesem Jahr nicht mehr antasten wird. Die Inflation in der Euro-Zone ist inzwischen eingedämmt. Die Teuerungsrate lag im August bei 2,1 Prozent und damit nur einen Tick über der EZB-Zielmarke von 2,0 Prozent, die sie als optimales Niveau für die Wirtschaft anstrebt.