Dies wird von der Bevölkerung durchaus ernst genommen: 52 Prozent halten eine (Teil-)Abwanderung der UBS mittelfristig für eher oder sehr wahrscheinlich, so das Communiqué. Trotzdem sei die Haltung klar: 72 Prozent sprechen sich dafür aus, an strengen Kapitalregeln festzuhalten - selbst wenn die UBS mit Abwanderung drohe.