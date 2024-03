Der deutsche Immobilienmarkt ist in einer schwächeren Verfassung als der in vielen anderen Ländern, einschliesslich der USA. Dort haben die Hauspreise während der Pandemie viel stärker zulegt und haben nach einem kurzen Rückgang wieder zu steigen begonnen haben - trotz eines ähnlich starken Anstiegs der Zinssätze. Mehrere deutsche Bauträger mussten Insolvenz anmelden, was das Problem des ohnehin knappen Angebots an erschwinglichen Wohnungen noch verschärft.