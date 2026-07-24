Im Servicesektor zeige die Geschäftstätigkeit zumindest Anzeichen einer Stabilisierung - «unterstützt ​durch ​die erstmals seit fünf Monaten wieder ⁠anziehende Nachfrage und das verbesserte Geschäftsklima in ​der Gesamtwirtschaft». Der Indikator ⁠für die Dienstleister stieg um einen Zähler auf 49,6 Punkte und ‌damit auf ein Vier-Monatshoch, blieb aber knapp unter der Wachstumsschwelle von 50. «Allerdings waren die Dienstleister im Juli mit ‌einem verstärkten Kostendruck konfrontiert, was wahrscheinlich teilweise auf ​das Auslaufen des befristeten Tankrabatts zurückzuführen war», erläuterte Smith. «Angesichts der wieder steigenden Ölpreise scheint uns eine Phase erneuten Inflationsdrucks bevorzustehen.»