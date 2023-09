Erst ein Geschäftstermin in Barcelona, anschliessend noch ein paar Tage am Strand: Die Kombination aus Geschäftsreise und Urlaub wird einer Studie zufolge immer beliebter. Das sogenannte «Bleisure Travel» könnten inzwischen schon 89 Prozent der Geschäftsreisenden nutzen, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Deutschen Reiseverbandes (DRV) hervorgeht. Der Begriff «Bleisure» setzt sich aus den englischen Wörtern Business (Geschäft) und Leisure (Freizeit) zusammen. Gemeint ist damit, dass Dienstreisende vor oder im Anschluss an den Geschäftstermin noch einige Urlaubstage am selben Ort verbringen. Im Ringen im Fachkräfte werde diese Möglichkeit zu einem wichtigen Argument.