An den Aktienmärkten scheint etwas Ruhe eingekehrt zu sein - zumindest vorerst. Das sah Ende der vorletzten Woche und die ganze letzte Woche noch weitgehend anders aus. Die heftigen Kursrücksetzer am 2. und am 3. August warfen den US-Leitindex auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni zurück, der Swiss Market Index fiel gar auf Stand Anfang Mai. Danach folgte eine Erholung, die Aktienkurse stiegen wieder an.