Die Deutschen spüren die Auswirkungen von Inflation und globalen Krisen deutlich im eigenen Portemonnaie. Für die Hälfte von ihnen führt dies sogar zu finanziellen Engpässen, wie aus Ergebnissen einer internationalen Umfrage der Datenplattform Dynata hervorgeht. Diese lagen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorab vor. 39 Prozent der Bürger stehen demnach finanziell schlechter da als vor einem Jahr – einer der höchsten Anteile in den elf untersuchten Ländern, nach Grossbritannien (44 Prozent) und Frankreich (40 Prozent). 41 Prozent der Deutschen gaben an, dass sich nichts geändert habe, und nur jeder Fünfte meinte, dass sich die finanzielle Situation verbessert habe.