Wie die «Leipziger Volkszeitung» am Mittwoch unter Berufung auf eine Insa-Umfrage berichtete, liegt dabei die AfD mit 32 Prozent knapp vor der CDU mit 30 Prozent bei einer Fehlertoleranz von bis zu 2,7 Prozent. Das BSW kommt demnach auf 15 Prozent. SPD und Grüne müssen mit je fünf Prozent um einen Einzug in den Landtag bangen, alle anderen Parteien verpassen ihn. Befragt wurden 1500 Wahlberechtigte zwischen dem 10. und 17. Juni. Die Umfrage wurde auch von der «Sächsischen Zeitung» und «Freien Presse» in Auftrag gegeben.