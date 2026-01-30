Laut einer ersten SRG-Umfrage zeichnet sich bei der Halbierungsinitiative sieben Wochen vor der Volksabstimmung eine Pattsituation ab. Die Klimafonds-Initiative wäre demnach abgelehnt worden. Anklang fand das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung. Bei der Bargeld-Initiative fanden sowohl die Initiative selbst als auch ihr Gegenentwurf bei den Befragten Gehör.