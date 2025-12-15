Das Vertrauen in die USA ist in der ukrainischen Bevölkerung jedoch stark gesunken. Nur noch 21 Prozent der Ukrainer vertrauen der Regierung von US-Präsident Donald Trump verglichen mit 41 Prozent im Dezember des Vorjahres. Das Vertrauen in die Nato sank im gleichen Zeitraum von 43 auf 34 Prozent. «Wenn die Sicherheitsgarantien nicht eindeutig und verbindlich sind, werden die Ukrainer ihnen nicht trauen, und das wird die allgemeine Bereitschaft zur Zustimmung zu dem entsprechenden Friedensplan beeinträchtigen», schrieb der geschäftsführende Direktor des KIIS, Anton Hruschezkyj.