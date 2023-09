Von 69 befragten Ökonomen rechnete eine Mehrheit von 39 Experten oder rund 57 Prozent damit, dass die EZB am 14. September eine Zinspause einlegen wird, wie aus der am Freitag veröffentlichten Umfrage hervorgeht. 30 Volkswirte gingen dagegen davon aus, dass die Notenbank den am Finanzmarkt massgeblichen Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, um erneut 0,25 Prozentpunkte auf dann 4,00 Prozent anheben wird. Das wäre das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Reuters befragte Volkswirte in der Zeit vom 5. bis 7. September zu ihren Erwartungen.