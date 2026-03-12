Fast 40 Prozent der Ökonomen erwarten allerdings in diesem Jahr nur eine oder gar keine ​Zinssenkung der Federal Reserve, die stabile Preise sichern und ​Vollbeschäftigung fördern soll. Die Inflation lag bereits ​vor dem Ende Februar ausgebrochenen Nahostkrieg deutlich über dem Fed-Ziel von 2,0 Prozent und ‌droht nun wegen gestiegener Spritpreise weiter anzuziehen. Zudem schwächelte der Arbeitsmarkt zuletzt.