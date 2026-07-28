Die Unterstützung der US-Bevölkerung für den Iran-Krieg ist einer Umfrage zufolge auf den niedrigsten Stand ‌seit ⁠Beginn des Konflikts vor fünf Monaten gefallen. Noch ein Drittel ⁠der US-Bürger befürworte den Militäreinsatz, wie aus einer am Montag veröffentlichten Erhebung der ‌Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos hervorging. Zudem ‌seien 69 Prozent der ​Befragten der Ansicht, dass Präsident Donald Trump die Ziele der Intervention nicht klar dargelegt habe. Die allgemeine Zustimmung für Trump stieg in der Umfrage vom Wochenende jedoch leicht um drei Punkte auf 37 ‌Prozent.