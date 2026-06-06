CDU und CSU sind einer Umfrage zufolge in der Wählergunst auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen. Die Union komme in der aktuellen Erhebung des Instituts Insa für «Bild am Sonntag» nur noch auf 21 Prozent, teilte die Zeitung vorab mit. Das sei ein Prozentpunkt weniger als vor einer Woche und der schwächste Wert seit Ende 2021.
Unverändert seien indes die Werte der anderen Parteien geblieben: Die AfD komme auf 29 Prozent, die Grünen auf 14, die SPD auf 12 und die Linkspartei auf 11 Prozent. BSW und FDP erhielten je drei Prozent, sonstige Parteien zusammen 7 Prozent (plus 1).
Der Umfrage zufolge nimmt auch der Verdruss über Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter zu. Demnach hätten 77 Prozent der Befragten angegeben, mit dessen Arbeit unzufrieden zu sein – sechs Punkte mehr als bei der vorherigen Erhebung Ende April. Nur noch 15 Prozent der Befragten seien zufrieden mit der Arbeit von Merz, vier Punkte weniger als im April.
(Reuters)