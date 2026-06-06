CDU und CSU sind einer Umfrage zufolge in der Wählergunst auf ‌den ⁠tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen. Die ⁠Union komme in der aktuellen Erhebung des Instituts Insa für «Bild ‌am Sonntag» nur noch ‌auf 21 Prozent, teilte die ​Zeitung vorab mit. Das sei ein Prozentpunkt weniger als vor einer Woche und der schwächste Wert seit Ende 2021.