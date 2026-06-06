CDU und CSU sind einer Umfrage zufolge in der Wählergunst auf ‌den ⁠tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen. Die ⁠Union komme in der aktuellen Erhebung des Instituts Insa für «Bild ‌am Sonntag» nur noch ‌auf 21 Prozent, teilte die ​Zeitung vorab mit. Das sei ein Prozentpunkt weniger als vor einer Woche und der schwächste Wert seit Ende 2021.

Unverändert seien indes ‌die Werte der anderen Parteien geblieben: Die AfD komme auf 29 Prozent, die Grünen auf 14, ​die SPD auf 12 und die ​Linkspartei auf 11 Prozent. ​BSW und FDP erhielten je drei Prozent, sonstige Parteien ‌zusammen 7 Prozent (plus 1).

Der Umfrage zufolge nimmt auch der Verdruss über Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter zu. ​Demnach ​hätten 77 Prozent der ⁠Befragten angegeben, mit dessen ​Arbeit unzufrieden zu sein – ⁠sechs Punkte mehr als bei der ‌vorherigen Erhebung Ende April. Nur noch 15 Prozent der Befragten seien zufrieden mit ‌der Arbeit von Merz, vier Punkte ​weniger als im April.

(Reuters)