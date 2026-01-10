In einer Erhebung des Instituts Insa für die «Bild am Sonntag» äusserten ​sich 71 Prozent der Befragten unzufrieden ‌mit der ‌schwarz-roten Regierung. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als bei der vorherigen Befragung am 19. Dezember. Demgegenüber sind 22 Prozent mit der ⁠Regierungsarbeit zufrieden. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erhält dem Vorabbericht zufolge mehrheitlich negative Bewertungen: 67 Prozent sind demnach ​mit seiner Arbeit unzufrieden, 24 ‌Prozent zufrieden.

Im Sonntagstrend des ‍Instituts bleibt die AfD mit 26 Prozent stärkste Kraft ​vor der Union, die auf 24 Prozent kommt. Die SPD liegt bei 14 Prozent, ‌gefolgt von den ⁠Grünen mit zwölf Prozent. Das ‌BSW erreicht drei Prozent, die FDP vier Prozent und ‍die sonstigen Parteien zusammen sechs Prozent. In diesem Jahr finden Landtagswahlen in Baden-Württemberg, ​Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ‍statt.

(Reuters)