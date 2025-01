«Im letzten Monat des Jahres 2024 verlangsamte sich das Wachstum auf dem Arbeitsmarkt, wobei sich sowohl die Zahl der Neueinstellungen als auch die Lohnzuwächse abschwächten», sagte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson. Das Gesundheitswesen habe in der zweiten Jahreshälfte herausgestochen und mehr Arbeitsplätze als jeder andere Bereich geschaffen. Dagegen sank die Beschäftigung in der Industrie zuletzt drei Monate in Folge.