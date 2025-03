Der Einkaufsmanagerindex legte im März auf 53,5 Punkte von 51,6 Zählern im Februar zu, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag zu seiner monatlichen Unternehmensbefragung mitteilte. Der als Konjunkturbarometer an den Finanzmärkten stark beachtete Index zeigt bei mehr als 50 Punkten Wachstum an. Der Anstieg war auf ein höheres Wachstumstempo im Servicesektor zurückzuführen. Die Industrie hingegen ging nach zwei Monaten des Wachstums überraschend schon wieder auf Talfahrt.