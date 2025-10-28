Kritisch wird etwa sein Kommunikationsstil gesehen. Zwei Drittel der Bundesbürger sind der Meinung, dass der CDU-Vorsitzende seine Äusserungen sorgfältiger abwägen sollte. Hintergrund ist seine Aussage im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik über «Probleme im Stadtbild». 46 Prozent meinen, dass Merz damit ein wichtiges Thema angesprochen habe, 50 Prozent sind der Auffassung, es gebe dringendere Themen für den Kanzler. Zudem werfen 46 Prozent Merz vor, dass er mit seiner Äusserung Vorurteile gegenüber Flüchtlingen geschürt habe. Dies ist eine deutliche Abweichung von einer ZDF-Umfrage vom vergangenen Freitag, in der 63 Prozent angaben, dass Merz mit seiner Stadtbild-Aussage recht habe. Er hatte zuvor präzisiert, dass er damit nicht Menschen anderer Hautfarbe und Herkunft meine, sondern Menschen ohne dauerhaften Aufenthaltsstatus und Arbeit, die sich «auch nicht an unsere Regeln halten».