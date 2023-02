In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage unter Parteimitgliedern sprachen sich 52 Prozent der Befragten dagegen aus, dass Biden sich ein zweites Mal um das Präsidentenamt bewerben sollte. Es zeige sich, dass die Unterstützung für Biden ziemlich schwach sei, sagte der Wahlforscher am Zentrum für Politik der Universität von Virginia, Kyle Kondik, Reuters. "Man braucht einen echten Gegenkandidaten, um dieses allgemeine Unbehagen in ein wirkliches Problem für Biden zu verwandeln." Derzeit zeichne sich aber kein demokratischer Herausforderer des Amtsinhabers ab.