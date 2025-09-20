Am meisten Befragte, nämlich 27 Prozent, sprachen sich für höhere Bundessteuern auf steuerbare Einkommen von über 100'000 Franken aus. Diese Massnahme wurde von den befragten Frauen und von jüngeren Menschen im Alter von 15 bis 34 Jahren stärker favorisiert als von Männern und von älteren Befragten ab 55 Jahren.