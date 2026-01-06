Im eben angebrochenen Börsenjahr stehen Anleger vor Fragen wie: Hält der Technologie-Boom an - oder entweicht die Luft allmählich wie aus einem Ballon, in den jemand eine Nadel gesteckt hat? Und könnte davon vielleicht sogar der als defensiv geltende Schweizer Markt wiederum profitieren? Wie geht es mit den Zinsen weiter, wie mit der US-Notenbank Fed, die einen Nachfolger des abtretenden Jerome Powell erhalten wird und deren Unabhängigkeit aufgrund von US-Präsident Donald Trumps Agieren immer wieder infrage stand? Und nicht zuletzt: Womit überrascht Trump, nachdem er mit seiner Zollpolitik der vergangenen Monate das Geschehen massgeblich geprägt hat?