Die Wirtschaft im Euroraum ist einer Umfrage zufolge im März den dritten Monat in Folge etwas gewachsen. Der Einkaufsmanagerindex für März kletterte auf 50,4 Punkte nach 50,2 Zählern im Februar, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Insgesamt ging es jedoch erneut nur in Trippelschritten aufwärts, auch wenn der Index immerhin den höchsten Wert seit August 2024 erreichte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen stärkeren Anstieg auf 50,8 Punkte erwartet. Die Wachstumsschwelle liegt bei 50 Zählern.