Ob die Schweizer Stimmbevölkerung über ein Abkommen mit den USA entscheiden wird, ist derzeit noch offen. Zunächst soll die Absichtserklärung in ein verbindliches Abkommen münden. Das sagte die Staatssekretärin für Wirtschaft, Helene Budliger Artieda, in der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Dienstag. Nach den Verhandlungen werde das Parlament darüber entscheiden. «Auch ein Referendum wird möglich sein, womit das Volk das letzte Wort hätte», sagte die Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft.