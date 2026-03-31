Der ​seit ​mehr als vier Wochen anhaltende ⁠Iran-Krieg hat bereits auf die Stimmung in ​den Chefetagen der ⁠deutschen Wirtschaft durchgeschlagen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im März zum Vormonat um ‌2,0 auf 86,4 Punkte. Dies ist der tiefste Stand seit Februar 2025. Die Firmen blickten ähnlich skeptisch wie ‌zuletzt auf ihre aktuelle Lage, bewerteten ihre Aussichten aber ​spürbar schlechter. «Der Krieg im Iran beendet vorerst die Hoffnung auf einen Aufschwung», sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.