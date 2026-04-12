Orban hat in seiner Amtszeit Medienfreiheiten sowie die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen eingeschränkt und die Unabhängigkeit der Justiz geschwächt. Die EU-Kommission hat daher wegen Bedenken bei demokratischen Standards Fördermittel für Ungarn in Milliardenhöhe eingefroren. Experten gehen davon aus, dass die Spannungen unter Magyar abnehmen würden. Zuletzt waren diese durch Orbans Veto gegen ein 90 Milliarden ​Euro schweres Hilfspaket ​für Kiew weiter verschärft worden. Magyar ging im Wahlkampf behutsam vor, um konservative Wähler ⁠nicht zu verschrecken. Anders als Orban lehnt er das Recht der Ukraine auf einen künftigen EU-Beitritt nicht ​prinzipiell ab, Tisza unterstützt aber keinen beschleunigten ⁠Beitritt Kiews. Wie Fidesz lehnt auch Tisza EU-Quoten für die Aufnahme von Migranten ab und will den unter Orban errichteten Grenzzaun beibehalten.