Wegen der Angriffe der Huthi-Miliz aus dem Jemen auf Handelsschiffe im Roten Meer ist der Umsatz am Suezkanal um etwa die Hälfte eingebrochen. Der Umsatz an der wichtigen Wasserstrasse sei etwa um 40 bis 50 Prozent gesunken, sagte Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi am Montag in Kairo. Ursprünglich habe der Suezkanal dem Land pro Jahr Einnahmen von zehn Milliarden US-Dollar beschert.