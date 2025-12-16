Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich inmitten des Weihnachtsgeschäfts deutlich aufgehellt. Das Konsumbarometer legte im Dezember auf 53,3 Punkte zu, wie die Universität Michigan zu ihrer Umfrage mitteilte. Im November hatte es noch bei 51,0 Zählern gelegen. «Insgesamt haben sich die Einschätzungen der aktuellen Lage kaum verändert, während sich die Erwartungen verbessert haben», sagte Umfragechefin Joanne Hsu. Besonders zu ihren persönlichen Finanzen gaben sich die Befragten optimistischer.