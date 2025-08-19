Der Umsatz mit Strukturierten Produkten betrug laut einer Mitteilung der Swiss Structured Products Association (SSPA) vom Dienstag im zweiten Jahresviertel 56 Milliarden Franken. Im Vorjahresquartal waren es mit 52 Milliarden deutlich weniger. Im Vergleich zum ersten Quartal 2025, als mit «Strukis» rund 61 Milliarden Franken umgesetzt wurden, sind die Erlöse derweil gesunken.