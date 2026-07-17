Das Management bestätigte die Ziele für das Gesamtjahr, das es als Übergangsjahr nach der Grossübernahme sieht. So wird ein Umsatz zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden Franken erwartet und eine operative EBIT-Marge zwischen 0 und 3 Prozent. Zudem stellt das Unternehmen bis Ende 2028 Synergien von mindestens 20 Millionen Franken in Aussicht.