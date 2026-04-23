Roche setzte zwischen Januar und März 14,7 Milliarden Franken um. Während dies in der Berichtswährung Schweizer Franken ein Minus von 5,0 Prozent bedeutet, ergab sich zu konstanten Wechselkursen eine Zunahme von 6,0 Prozent. Damit hat der Konzern die eigene Zielsetzung erfüllt, die konstante Wechselkurse zugrunde legt. Roche verfehlte aber das Umsatzziel, welches gemäss Analystenschätzungen bei 15,23 Milliarden Franken lag.