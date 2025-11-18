Im dritten Quartal des Jahres sank der Umsatz im Vorjahresvergleich um sieben Prozent auf rund 31,2 Milliarden Yuan (3,5 Milliarden Franken), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit überholte der Betreiber der wichtigsten Suchmaschine Chinas Einschätzungen von Analysten, die mit einem Umsatz von 30,9 Milliarden Yuan gerechnet hatten.