Die Erlöse schrumpften von Juli bis September auf vergleichbarer Basis um fünf Prozent auf 3,42 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang von 9,6 Prozent gerechnet. «Die Leistung von Kering im dritten Quartal stellt zwar eine deutliche sequenzielle Verbesserung dar, bleibt aber weit hinter der des Marktes zurück», resümierte der neue Konzernchef Luca de Meo.