Signale zum weiteren Kurs erhoffen sich Investoren von dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole, das am 22. August beginnt. Das Treffen in Wyoming hat der Fed in der Vergangenheit immer wieder als Forum für Signale an die Finanzmärkte gedient. Enttäuschende Zahlen vom Arbeitsmarkt hatten Anfang des Monats an den Finanzplätzen Furcht vor einer Rezession in den USA genährt, die sich im Zuge positiver Konjunkturdaten aber wieder gelegt hat.