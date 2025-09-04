Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im Juli stärker als erwartet gefallen. Im Monatsvergleich sanken die Erlöse um 0,5 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet.