Die Gruppe von Industrieunternehmen erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten einen deutlich tieferen Umsatz von 94,2 Millionen Franken nach 181,2 Millionen Franken in der Vorjahresperiode, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Grund dafür war vor allem die Dekonsolidierung von Belimed per Juni 2024, die für einen Umsatzrückgang von 82,1 Millionen Franken verantwortlich war. Bereinigt um diesen Effekt sei der Umsatz organisch lediglich um 2,0 Prozent zurückgegangen, schreibt das Unternehmen.