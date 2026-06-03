GameStop richtet sich ⁠strategisch neu aus und profitiert zuletzt von einer starken Nachfrage nach Sammelobjekten. Das Unternehmen wendet sich vom traditionellen Geschäft mit Spielen auf CDs und DVDs ab, da Kunden zunehmend auf Online-Käufe umsteigen. ‌Zugleich treibt GameStop seine Pläne zur Übernahme von eBay voran. Konzernchef Ryan Cohen bekräftigte seine Absicht, den ‌Online-Marktplatz zu kaufen, an dem GameStop einen Anteil von 6,6 Prozent hält. ​Ein früheres Angebot über 56 Milliarden Dollar hatte eBay jedoch abgelehnt.