Die Papiere des Videospielhändlers steigen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um fast zwölf Prozent. Der Umsatz von GameStop kletterte im ersten Quartal um 14 Prozent auf 835,3 Millionen Dollar. Zudem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm über zwei Milliarden Dollar an.
GameStop richtet sich strategisch neu aus und profitiert zuletzt von einer starken Nachfrage nach Sammelobjekten. Das Unternehmen wendet sich vom traditionellen Geschäft mit Spielen auf CDs und DVDs ab, da Kunden zunehmend auf Online-Käufe umsteigen. Zugleich treibt GameStop seine Pläne zur Übernahme von eBay voran. Konzernchef Ryan Cohen bekräftigte seine Absicht, den Online-Marktplatz zu kaufen, an dem GameStop einen Anteil von 6,6 Prozent hält. Ein früheres Angebot über 56 Milliarden Dollar hatte eBay jedoch abgelehnt.
(Reuters)