Das umstrittene Treffen der Präsidenten der USA und Russlands in Alaska hat am Samstag eine hektische Ukraine-Diplomatie ausgelöst. Die Gruppe der Ukraine-Unterstützer will am Sonntagnachmittag über die Frage von Sicherheitsgarantien sprechen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, am Montag zu US-Präsident Donald Trump zu fliegen - möglicherweise in Begleitung einiger europäischen Staats- und Regierungschefs. Trump wiederum stellte ein Dreiertreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in den Raum, wenn die Gespräche erfolgreich verlaufen sollten. Kanzler Friedrich Merz sieht in der Zusagen Trump einen Fortschritt, dass sich die USA an Sicherheitsgarantien für die Ukraine beteiligen würden. Trump und Putin waren am Freitag in Alaska zu einem dreieinhalbstündigen Gespräch mit je drei Spitzenvertretern beider Seiten zusammengekommen. «Wir haben das Ziel noch nicht erreicht», sagte Trump danach bei einem gemeinsamen Auftritt mit Putin. «Aber die Chancen stehen sehr gut, dass wir es erreichen.» Man habe ein «extrem produktives» Treffen gehabt. Trump rückte in einem anschliessenden Interview mit dem TV-Sender Fox von der angekündigten Einführung von Strafzöllen gegen Käufer russischen Öls ab und erwähnte dabei ausdrücklich China.