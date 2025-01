Pete Hegseth ist der bisher umstrittenste Kandidat für das höchste Amt im US-Militär. In der Vergangenheit wurde das Amt immer an Kandidaten mit grosser Erfahrung bei der Leitung grosser Organisationen und mit breiter parteiübergreifender Unterstützung vergeben. Der ehemalige Vorsitzende des Senats, der Republikaner Mitch McConnell, erklärte, Hegseth habe nicht nachgewiesen, dass er die Fähigkeit besitze, eine so grosse und komplexe Organisation wie das Militär effektiv zu führen. «Der blosse Wunsch, ein Mann zu sein, der Dinge grundsätzlich verändert, reicht nicht aus, um diese Aufgabe zu erfüllen», sagte McConnell in einer Erklärung. Er hatte zusammen mit den Senatorinnen Lisa Murkowski und Susan Collins gegen Hegseth gestimmt.